عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نظيرته الكندية

تلقى اليوم وزير الشؤون الخارجية، أحمد ، اتصالا هاتفيا من نظيرته الكندية، ميلاني جولي، التي هنأته بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية.

وحسب بيان الوزارة المكالمة تركزت المحادثات حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات. وكذا تكثيف الحوار السياسي على جميع المستويات.

“كما شكل الاتصال فرصة لتبادل الآراء بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. بما في ذلك السلم والأمن في افريقيا، القضية الفلسطينية وما يواجهها من تحديات في ظل غياب آفاق إعادة إحياء مسار السلام، فضلا عن الأزمة الحالية في العلاقات الدولية” على خلفية النزاع في أوكرانيا، يضيف المصدر ذاته.

هذا واتفق الطرفان “بشكل خاص على تنشيط الشراكة الجزائرية -الكندية في ترقية السلم والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، فضلا عن تقوية التنسيق الثنائي في المحافل الدولية”.