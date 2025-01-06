عطاف يحل بالعاصمة الكاميرونية ياوندي في زيارة رسمية

حل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم الاثنين، بياوندي عاصمة جمهورية الكاميرون، في زيارة رسمية بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حسب ما أورده بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذه الزيارة تأتي في إطار تقاليد التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين في مختلف فضاءات انتمائهما المشتركة على الصعيدين القاري والدولي.

كما تهدف الزيارة إلى تعزيز مساعي البلدين نحو تحقيق مزيد من المكتسبات على نهج التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك والنفع المتقاسم. يضيف بيان الوزارة.