عطاف يستقبل وزير الداخلية الإيطالي

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الخميس، وزير الداخلية الإيطالي ماثيو بيانتيدوزي.

وحسب المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، أجرى الطرفان محادثات.

يشار أن وزير الداخلية الإيطالي ماثيو بيانتيدوزي، عقد لقاء ثنائي مع وزير الداخلية إبراهيم مراد. أين أكد أنه يشعر بالفخر، هذا اليوم، لبرمجة لقاء له مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

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