عطاف يشارك في المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة

شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، صبيحة اليوم الثلاثاء، بنيويورك، في الجلسة الافتتاحية للنقاش العام للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين.

وحسب بيان للوزارة، من المُنتظر أن يُسلط الضوء، خلال النقاش العام، على العديد من القضايا ذات الأولوية بالنسبة للجزائر. على غرار القضية الفلسطينية، واستكمال مسار تصفية الاستعمار. والمسائل المرتبطة بمختلف التحديات الأمنية والتنموية والبيئية التي تواجهها البشرية بصفة عامة وفضاءات انتماء بلادنا بصفة خاصة.

وسيلقي الوزير أحمد عطاف خطابا خلال أشغال النقاش العام يعرض من خلاله مواقف الجزائر وتصورها لسبل وآفاق تجاوز التحديات التي تلقي بظلالها على العالم أجمع. وعلى فضاءات انتماء بلادنا على وجه الخصوص والتحديد.

وسيجري النقاش العام، إلى غاية يوم 30 سبتمبر 2024، تحت شعار “العمل معا من أجل النهوض بالسلام والتنمية المستدامة. والكرامة الإنسانية للأجيال الحالية والمقبلة”.