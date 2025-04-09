عطاف يصل إلى تونس في زيارة رسمية

حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف اليوم، في زيارة رسمية إلى الجمهورية التونسية الشقيقة.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، فإن وزير الدولة أحمد عطاف حلّ بتونس بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتندرج هذه الزيارة في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الشراكة والتكامل بين الجزائر وتونس. وبحث آفاق الرقي بها إلى أرحب المراتب المتاحة. بما يتماشى مع أواصر الأخوة والتضامن وحسن الجوار التي تجمع البلدين الشقيقين ويستجيب للأهداف الطموحة التي رسمها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمعية أخيه الرئيس قيس سعيد.

وخلال تواجده بتونس، سيحظى الوزير أحمد عطاف باستقبال من قبل الرئيس قيس سعيد. وسيعقد جلسة عمل مع نظيره محمد علي النفطي.

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