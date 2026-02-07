عطاف يعقد لقاءً مع نظيره الإسباني حول هذه المحاور 

عقد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بالعاصمة الإسبانية مدريد، جلسة عمل مع نظيره الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس بوينو.

وحسب بيان للوزارة فقد جاء هذا الاجتماع الثنائي في إطار زيارة عمل يقوم بها وزير الدولة إلى المملكة الاسبانية.

وخلال اللقاء استعرض الطرفان واقع علاقات التعاون والشراكة بين البلدين وآفاق إضفاء المزيد من الحركية عليها، لاسيما في الميادين المرتبطة بالطاقة والتجارة والاستثمار والنقل، فضلا عن التعاون القضائي والقنصلي.

وبهذه المناسبة تم التأكيد، على ضرورة انتهاز الزيارة المرتقبة قريبا للوزير الإسباني إلى الجزائر من أجل التحضير الأمثل لعقد الدورة الثامنة للاجتماع رفيع المستوى الجزائري- الإسباني.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول عديد القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي والتحديات المشتركة في الفضاء الأورو-متوسطي.