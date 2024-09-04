عطاف يلتقي نائب وزير الشؤون الخارجية الصيني

إلتقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف اليوم الأربعاء ببكين. مع نائب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الصين الشعبية ما تشاو شيوي. وذلك مواصلة للقاءاته الثنائية على هامش الإجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الإفريقي-الصيني.

وحسب بيان للوزارة، فقد خصص هذا اللقاء لاستعراض العلاقات “الجزائرية-الصينية” وآفاق تعزيزها في سياق العمل المتواصل لتجسيد ما تمخض عن زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى الصين شهر جويلية 2023. من نتائج هامة تهدف لتكثيف التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين وترسيخ ما يجمعهما من توافقات سياسية.

من جهة أخرى، أجرى عطاف محادثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج بالجمهورية الاسلامية الموريتانية محمد سالم ولد مرزوك. وذلك مواصلة للقاءاته الثنائية على هامش الإجتماع الوزاري لمنتدى التعاون “الافريقي-الصيني”.

وقد إغتنم الوزيران حسب البيان، هذه الفرصة للتشاور حول أهم المحاور والمواضيع المطروحة على جدول أعمال القمة الافريقية-الصينية التي ستنطلق أشغالها يوم غد. فضلا عن تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والقاري.