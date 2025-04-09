عطاف ونظيره التونسي يجريان تقييماً لمختلف محاور التعاون والشراكة بين البلدين

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بتونس، محادثات على انفراد مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج للجمهورية التونسية الشقيقة، محمد علي النفطي، أعقبتها جلسة عمل موسعة بمُشاركة أعضاء وفدي البلدين.

وحسب بيانٍ للوزارة، فقد أجرى الوزيران تقييما مستفيضا لمُختلف أنشطة ومحاور التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين. إذ أشادا بالنتائج الإيجابية التي تم إحرازها على العديد من الأصعدة بفضل الاجتماع المُنتظم والدوري لمُختلف اللجان والآليات الثنائية.

كما نوها بصورة خاصة بالمكانة المرموقة التي أضحى يحتلها البعد الإنساني في العلاقات الجزائرية-التونسية.

وفي ختام محادثاتهما، اتفق الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود الكفيلة باستكمال تجسيد مخرجات الدورة الماضية للجنة العليا المُشتركة. والشروع في التحضير لعقد الدورة المُقبلة بتونس في غضون السداسي الثاني من السنة الحالية.