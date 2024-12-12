عطاف يحل بجمهورية أوغندا في زيارة رسمية

حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم، بكمبالا، عاصمة جمهورية أوغندا. في زيارة رسمية بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.

تندرج هذه الزيارة في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى السمو بالعلاقات الثنائية المتميزة. وتعزيز تقاليد التشاور رفيع المستوى بين البلدين الشقيقين.

وخلال تواجده بكمبالا، يُنتظر أن يُستقبَل السيد وزير الدولة من قبل رئيس جمهورية أوغندا، يوويري موسيفيني، لتسليمه رسالةً خطية من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون. كما سيعقد الوزير أحمد عطاف جلسة عمل مع نظيره الأوغندي، السيد حاجي أبوبكر جيجي أودونغو.