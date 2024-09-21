عطال خارج حسابات السد في لقاء الدحيل

غاب الدولي الجزائري، يوسف عطال، عن قائمة ناديه السد القطري، المعنية بمواجهة اليوم السبت، أمام المُضيف الدحيل.

ويحلّ السد ضيفاً على الدحيل، مساء اليوم، بداية من الساعة 17:00. في لقاء يندرج ضمن الجولة الـ 5 من دوري “إكسبو”.

وكشف مدرب السد، فيليكس سانشيز. عن قائمة اللاعبين المعنية بمواجهة اليوم. والتي شهدت غياب عطال، الذي تأجل ظهوره الأول رفقة السد. في الدوري القطري. إلى إشعار لاحق.

وفي هذا الصدد، قالت تقارير صحفية. إن عطال. لن يكون في وسعه المشاركة مع السد في دوري “إكسبو”. على اعتبار أن النادي قبل ضمه، كان يملك 7 لاعبين أجانب.

وهو الحد الأقصى الذي يسمح به الاتحاد القطري لكرة القدم، وبالتالي فإن لاعب الخضر. ليس مؤهلا ولن يشارك في المنافسات المحلية على الأقل حتى شهر جانفي المقبل.