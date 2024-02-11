عطال: “متحمس لبداية هذا التحدي الجديد”

عبر الدولي الجزائري، يوسف عطال، عن تحمسه الشديد، لبداية مغامرته مع ناديه الجديد، أضنة دمير التركي.

والتحق مدافع الخضر، بأضنة في الميركاتو الشتوي الماضي، بعقد يستمر إلى نهاية الموسم الجاري، قادما من نادي نيس الفرنسي.

ونشر عطال، صورا له بقميص فريقه الجديد عبر حسابه الرسمي على “أنستغرام” وأرفق الصور، بعبارة: “شكرا على هذا الاستقبال الحار”.

كما أضاف خريج مدرسة أتليتيك بارادو: “متمحس للغاية لهذا التحدي الجديد.. هيا بنا”.