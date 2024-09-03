عطال مطلوب في “الليغا” الاسبانية

يحضر فريق من “الليغا” الاسبانية، لإنقاذ لاعب الخضر، يوسف عطال، من شبح البطالة، الذي يواجه منذ نهاية عقده مع أضنة ديمير التركي.

وكشف موقع ” fichajes” الاسباني، بأن ريال سوسييداد، تلقى ضربة موجعة، بعد تأكد نهاية موسم مدافعه الأيمن الدولي المالي، هاماري تراوري، اثر تعرضه لإصابة خطيرة تمثلت في تمزق في الأربطة الصليبية للركبة.

وأوضح المصدر ذاته، بأن المدرب إيمانول ألغاوسيل. يبحث عن ضم ظهير أيمن جديد، في الفترة الحالية، وقد يتوجه الفريق نحو صفقة مجانية لتلبية مطالب مدربه.

وفي هذا الصدد، أكد الموقع الاسباني، بأنه تم تداول اسم الدولي الجزائري. يوسف عطال، للالتحاق بريال سوسييداد، وهو المتواجد حر من أي التزام.

كما أشار المصدر نفسه إلى أن عطال، سيكون بديلا مثاليا في ريال سوسييدا، في حال تمت صفقة التعاقد معه.