عطال يتألق في أول ظهور مع أضنة

قدّم الدولي الجزائري، يوسف عطال، مستويات راقية اليوم الأحد، في أول ظهور رسمي له بألوان نادي أضنة دمير سبور التركي.

وشارك عطال، أساسيا في المواجهة المثيرة التي خطف فيها ناديه تعادلا في الوقت بدل الضائع (3-3)، أمام المضيف ألانياسبور، ضمن الجولة الـ 26 من “السوبر ليغا” التركية.

وخلال الـ 90 دقيقة، لمس لاعب الخضر، الكرة في 77 مناسبة ( 20 ضيعها). ووصلت تمريراته الحاسمة إلى 80%، مقابل تدخل ناجح.

إلى جانب بصمه على 5 مراوغات ناجحة من أصل 7، وفوزه بـ 7 التحامات من أصل 10. فيما سدد نحو مرمى المنافس في 3 مناسبات واحدة كانت في الإطار.

وهي الأرقام التي تؤكد بأن عطال، عازم على بعث مشواره من الدوري التركي، بعد المعاناة التي عاشها في نيس الفرنسي، منذ مطلع أكتوبر الفارط، وحادثة دعم فلطسين الشهيرة.