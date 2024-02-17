هذا موعد أول ظهور لعطال مع أضنة التركي

يستعد الدولي الجزائري، يوسف عطال، للبصم على أول ظهور له مع ناديه الجديد أضنة دمير سبور التركي، الذي التحق به في الميركاتو الشتوي الماضي، قادما من نيس الفرنسي.

وحل اليوم السبت، نادي أضنة دمير، بمدينة ألانيا، تحسبا لملاقاة النادي المحلي. ألانيا سبور، غدا الأحد، برسم الجولة الـ 26 من “السوبر ليغا” التركية.

حيث نشر الفريق التركي، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من وصول التشكيلة إلى مدينة “ألانيا” والتي عرفت تواجد مدافع الخضر.

وهي المباراة التي ستشهد بنسبة كبيرة مشاركة مدافع الخضر. الذي أظهر جاهزية بدنية كبيرة في تدريبات ناديه الجديد طيلة الأسبوع الفارط.