عطال يتخذ قرارا جريئا ويتحدى إدارة ناديه نيس

كشفت تقارير إعلامية أوروبية، أن الدولي الجزائري الناشط في نادي نيس الفرنسي، يرفض مغادرة فريقه، رغم فتح أبواب الرحيل أمام اللاعب.

ووفقا لتقرير موقع “FOOT365” الفرنسي، أمس الثلاثاء، فإن اللاعب عطال لايزال مرتبطا مع نادي نيس لغاية نهاية الموسم الحالي.

ورفض فكرة إنتقاله إلى نادي طرابزون سبور، رغم تلقي إدارة نيس عرضا بخصوص اللاعب من قبل نظيرتها في النادي التركي.

وأوضح المصدر، أن يوسف عطال، أكد لإدارة ناديه أنه سيغادر بشرط أن يدفعوا له كل مستحقاته المتبقية من العقد الذي يربطهما.

كما أضاف ذات المصدر، أن يوسف عطال مستعد للبقاء خارج المنافسة مع ناديه، والبقاء من أجل تلقي مستحقاته المادية.