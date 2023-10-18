عطال يرفض تدخل بلماضي و”الفاف” في قضيته

كشفت مصادر مطلعة لموقع “النهار أون لاين”، بأن مدافع الخضر، يوسف عطال، طلب من الناخب الوطني، جمال بلماضي، ورئيس “الفاف” وليد صادي. عدم التطرق لقضيته المتعلقة بالمنشور المساند لفلسطين، والذي أخذ أبعادا خطيرة.

وأفادت ذات المصادر، بأن عطال، وعلى هامش تربص الخضر الذي اختتم الاثنين الفارط، بمواجهة مصر وديا، اجتمع مع بلماضي وصادي، وطالبهما بعدم التطرق لقضيته، وهو ما جعل الناخب الوطني يتفادى الحديث عن قضيته في الندوة الصحفية، إلى جانب عدم إصدار “الفاف” لأي بيان في الأيام الفارطة.

كما أبرز نفس المصادر، بأن عطال، تواصل أثناء تواجده في تربص الخضر، بمحاميه في فرنسا. والذي أكد له بأنه سيتعرض بسبب منشوره لعقوبات قضائية وفقا للقوانين المعمول بها في مدينة نيس.

وهو الأمر الذي دفع بعطال، للمطالبة من الناخب الوطني والفاف على حد سواء. تفادي الخوض في قضيته، من أجل تخفيف الضغط عنه.