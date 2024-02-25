عطال يصاب في ثاني ظهور رسمي مع أضنة التركي

غادر الدولي الجزائري يوسف عطال، مباراة ناديه أضنة دمير سبور التركي، الجارية حاليا أمام نادي طرابزون سبور، متأثرا بإصابة.

وبدأ مدافع الخضر، المواجهة المندرجة ضمن الجولة الـ 27 من “السوبر ليغا” التركية. أساسيا قبل أن يغادر اضطراريا في الدقيقة الـ 34 تاركا مكانه لزميله إيدوارد ميشوت.

للإشارة فإن عطال، الذي التحق بأضنة، في الميركاتو الشتوي الماضي، كان قد دشّن مشواره مع الفريق يوم 18 فيفري الجاري، حينما شارك أساسيا في التعادل أمام ألانيا سبور (3-3)، وقدم يومها مستويات كبيرة.