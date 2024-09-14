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الرياضة

عطال يصل إلى قطر ويرسّم التحاقه بالسد

بقلم محمد لمين صحراوي
عطال يصل إلى قطر ويرسّم التحاقه بالسد
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رسّم الدولي الجزائري، يوسف عطال، التحاقه بنادي السد القطري، في صفقة انتقال حُر، بعد نهاية عقده مع نادي أضنة ديمير التركي.

وكان نادي السد، قد أعلن الاثنين الماضي، عن تعاقده مع عطال، خلال تواجد الأخير في ليبيريا. رفقة الخضر، من دون الكشف عن مدة العقد.

وقدّم الفريق القطري، اليوم السبت، في فيديو مقتضب عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، لاعبه الجديد يوسف عطال. الذي سيكون على موعد مع رابع تجربة احترافية خارج الجزائر، بعد كل من بلجيكا، فرنسا وتركيا.

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