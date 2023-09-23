عطال يصل إلى مباراته الـ 100 في الليغ1

وصل الدولي الجزائري، يوسف عطال، إلى مباراته رقم 100، في الليغ1 الفرنسية، التي التحق بها صيف 2018 من بوابة ناديه الحالي نيس.

وشارك مدافع الخضر، أمس الجمعة، بديلا في آخر دقيقة من مباراة الجولة الـ 6 من الليغ1، التي فاز بها نادي الجنوب الفرنسي، بهدف من دون مقابل، أمام المضيف موناكو، ليصل بذلك، إلى المشاركة رقم 100 في الدوري الفرنسي.

ونشر حساب “هوسكورد” المختص في الإحصاء على “تويتر”، تفاصيل مئوية عطال في “الليغ1” الفرنسية، وكانت البداية بـ 29 مباراة موسم 2018-2019، و13 أخرى موسم 2019-2020.

بينما لعب عطال موسم 2020-2021 18 مباراة مع نيس، و17 أخرى في الموسم الموالي، مقابل 18 الموسم الفارط، في حين لعب هذا الموسم 5 لقاءات.