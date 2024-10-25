عطال يطئمن بيتكوفيتش قبل تربص نوفمبر

تلقى الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، أخبار سارة قادمة من قطر، بخصوص المدافع الأيمن، ولاعب نادي السد، يوسف عطال.

وكان عطال، قد ضيّع تربص “الخضر” الأخير، الذي تخللته مواجهة مزدوجة أمام الطوغو، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، بسبب الإصابة.

وعاد خريج مدرسة أتليتيك بارادو، إلى أجواء التدريبات، أول أمس، رفقة ناديه القطري، بعد غياب استمر لـ 3 أسابيع كاملة، وبالضبط منذ إصابته في مباراة ناديه أمام استقلال طهران الإيراني. في دوري أبطال آسيا للنخبة. يوم 30 سبتمبر الماضي.

ونشرت إدارة السد القطري، صورة من عودة عطال، إلى أجواء التدريبات عبر منصة “إكس” وأرفقتها بعبارة: “خطوة بخطوة”.

ويملك عطال، فرصة كبيرة من أجل التواجد في تربص نوفمبر الداخل. تحسبا لمواجهتي غينيا الاستوائية وليبيريا، لاسيما وأن فريقه سيلعب 3 لقاءات قبل التوقف الدولي.

وستكون البداية من لقاء الوكرة، بعد غدٍ الأحد، والريان الخميس 31 أكتوبر، إلى جانب مواجهة الوصل الإماراتي، يوم 4 نوفمبر، في منافسة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويُعوّل عطال، للوصول إلى الجاهزية المطلوبة. وطرق أبواب المنتخب من جديد، لاسيما وأن مكانته باتت مهددة، من مدافع فيردر بريمن الألماني، ميتشل فايزر.