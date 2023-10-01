عطال يعود إلى تشكيلة نيس وتهميش بوداوي وبوعناني متواصل

سجّل الدولي الجزائري، يوسف عطال، عودته إلى التشكيلة الأساسية لناديه نيس الفرنسي، فيما تواصل تهميش الثنائي الدولي الآخر هشام بوداوي وبدر الدين بوعناني.

وأشرك مدرب نيس، فرانشيسكو فاريولي، عطال، أساسيا في مباراة اليوم الأحد، أمام الضيف بريست، في قمة الجولة الـ 7 من الليغ1.

وهي المرة الأولى التي يشارك فيها أساسيا. منذ الـ 3 سبتمبر أمام ستراسبورغ، في الجولة الـ 4. بينما غاب أمام باريس سان جيرمان في الجولة الـ 5 واكتفى بالمشاركة بديلا لدقيقة أمام موناكو في الجولة الـ 6.

وفي المقابل، واصل فاريولي، تهميش الثنائي الدولي الآخر. هشام بوداوي وبدر الدين بوعناني. خلال قمة الجولة الـ 7، واكتفى الأول بجمع 135 دقيقة في 5 مشاركات هذا الموسم. بينما جمع بوعناني 33 دقيقة فقط في مشاركتين.