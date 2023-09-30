مدرب نيس يصدم بوعناني بهذا التصريح

أطلق مدرب نيس تصريحات مفاجئة بحق لاعب فريقه الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني، خلال المؤتمر الصُحفي الذي يسبق مواجهة بريست.

والتي تدخل في إطار مواجهة الجولة السابعة من الدوري الفرنسي “الليغ1″.

وصرّح المدرب فرانشيسكو فاريولي، اليوم السبت:”ليس لأن الأمور تسير على ما يرام معناه أنني سأقوم بمنح لاعبين آخرين كبوعناني دقائق للعب”.

وأضاف المدرب متحدثا عن لاعبه الدولي الجزائري: “بوعناني حظي بأسبوع رائع خلال التدريبات، إنه لاعب ذو قيمة كبيرة”.

يجدر الإشارة، شارك بوعناني في 40 دقيقة فقط هذا الموسم، مقسمة على مبارتين، إذ اكتفى لاعب الخضر بالمشاركة كاحتياطي أمام ليون ولوريان فقط.