عطال يلتحق بالسد القطري إلى 2026 !

فجّرت تقارير صحفية صادرة اليوم الاثنين، مفاجأة من العيار الثقيل، حينما أكدت توقيع لاعب الخضر، يوسف عطال، في نادي السد القطري.

وأكد الإعلامي الفرنسي، سانتي أونا، صحفي موقع “فوت ميركاتو”. بأن عطال، الذي كان مستهدفا من نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، اتفق رسميا مع السد.

كما أوضح الصحفي ذاته، بأن لاعب الخضر، المتواجد حرا من أي التزام. بعد نهاية عقده مع أضنة ديمير سبور التركي، سيوقع عقدا مع الفريق القطري إلى صيف 2026.