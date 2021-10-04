عطب مفاجئ في منصات التواصل الإجتماعي وغوغل وأمازون!

حصل مساء اليوم الإثنين، عطب عالمي مفاجئ أصاب عمل شبكات “فيسبوك” و “واتساب” و”إنستغرام” قائمة التطبيقات الأكثر تداولا في العالم منها الجزائر.

وفشل مستخدمو واتساب وكذلك تطبيق انستغرام و فيس بوك، فى جميع محاولاتهم لإرسال الصور والرسائل الصوتية لبعضهم البعض عبر التطبيقات.

وقالت إدارة “فايسبوك” في بيان لها، “أنها تعمل على إعادة الأمور الى طبيعتها و إصلاح العطب الذي أصاب تطبيقها في العديد من بلدان العالم”.

وذكرت مصادر اعلامية عن تراجع قيمة أسهم شركة “فايسبوك” بنسبة تزيد عن 5 في المائة بعد تعطل تطبيقاتها بشكل مفاجئ في العديد من بلدان العالم.

وسجلت وكالة “رويتر” بلاغات عن أعطال في خدمة الهاتف المحمول في الولايات المتحدة الامريكية

كما تم تسجيل بلاغات عن أعطال في “تويتر” و”تيك توك” و موقعي “امازون” و”غوغل”.