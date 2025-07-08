عطـاف يحل بكوالالمبور في مهمة رسمية إلى ماليزيا

حل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف،بكوالالمبور في مهمة رسمية إلى دولة ماليزيا الشقيقة بتكليف من رئيس الجمهورية.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية، أن الوزير عطاف يشارك في مراسم التوقيع على وثيقة انضمام الجزائر إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا. المزمع تنظيمها غدا ضمن أشغال الدورة 58 لاجتماع وزراء خارجية “رابطة دول جنوب شرق آسيا”.

كما سيلتقي وزير الخارجية، نظيره الماليزي لبحث سبل تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين. وينتظر أن يجري محادثات ثنائية مع الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا وعدد من وزراء الخارجية. المشاركين في أشغال هذه المنظمة الإقليمية، وفق البيان نفسه.

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