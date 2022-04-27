عطلة مدفوعة الأجر يومي عيد الفطر

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اليوم الاربعاء، أن يومي عيد الفطر سيكونان عطلة مدفوعة الأجر.

وأوضحت المديرية في بيان لها أنه “يومي الأول والثاني من شهر شوال عام 1443 هجري، يكونان يومي عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أوبالساعة”.

وأضاف البيان أنه “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”، مذكرا بأن هذا الإجراء يأتي طبقا لـ ” أحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 المتضمن قائمة الأعياد القانونية المعدل والمتمم”.

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الأحد 1 ماي عطلة مدفوعة الأجر