عطل كبير يضرب مواقع التواصل الاجتماعي !

تشهد شركة Meta حاليًا انقطاعًا كبيرًا يؤثر على جميع تطبيقاتها، بما في ذلك فيسبوك، وإنستجرام، وثريدز، وماسنجر، وواتساب.

واشتكى مستخدمون حول العالم، منذ الأربعاء إلى الخميس، من تعطل خدمات شركة «ميتا». ما حرم المستخدمين من الدخول إلى التطبيقات الخاصة بها.

وسجلت، حتى الآن، زيادة حادة في تقارير الأعطال من قبل المستخدمين عبر هذه الخدمات المختلفة.

وتكمن المشكلات التي يواجهها المستخدمون في عدم القدرة على استخدام التطبيق أو الموقع الإلكتروني للخدمة بالكامل. وعدم القدرة على نشر المحتوى عبر الخدمة، وظهور أخطاء،. مثل عرض جميع منشورات فيسبوك بدون تعليقات، وتحميل الخدمة ببطء شديد وبأداء ضعيف.

وعلى فيسبوك، تظهر رسالة بسيطة تقول: «نعمل على إصلاح هذا الخلل في أقرب وقت ممكن». والخدمات المتأثرة هي فيسبوك، وإنستجرام، وثريدز، وواتساب، وفيسبوك ماسنجر.