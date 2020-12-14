عطل يضرب موقع يوتيوب في العديد من دول العالم

تعرض موقع تبادل الفيديوهات “يوتيوب”، لعطل، اليوم الإثنين، في العديد من دول العالم ومن بينها الجزائر.

وتوقفت خدمات غوغل بما فيها “جيمايل” و”يوتيوب”، عن العمل، في عدة دول.

وعبر العديد من مستخدمي الموقع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن إستيائهم لعدم قدرتهم على تشغيل الفيديوهات.

وفي الوقت الحالي ليس من الواضح سبب المشكلة، أو المدة التي سيستغرقها حلها.

ويؤثر هذا العطل، على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة والهواتف المحمولة.

ولاحظ المستخدمون، عدم القدرة على الوصول إلى خدمات مثل “Gmail” أو “YouTube”، على الرغم من أن خدمات أخرى مثل الترجمة أو الخرائط تواصل العمل.