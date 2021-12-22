أكدت البيانات الأولية الناتجة عن دراسة مستقلة أجرتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أن عقار “إيفوشيلد” يحتفظ بفعالية التحييد ضد متحوّر “أوميكرون”.

واستخدمت الدراسة مقياس “التركيز المثبط 50” لتحديد قدرة التحييد التي يتمتع بها الجسم المضاد. حيث سجّل عقار “إيفوشيلد” معدلاً قدره 171 نانوغرام بالمليلتر ومعدل 277 نانوغرام بالمليلتر في اختبارين تأكيديين.

وتقع هذه الأرقام ضمن نطاق التحييد المعياري الذي يمكن رصده عند المصابين سابقاً بمرض كوفيد-19. وعلى صعيد السلالة الأصلية لفيروس “سارس-كوف-2” والمعروفة سابقاً باسم “سلالة ووهان”.

وسجل “إيفوشيلد” معدل “تركيز مثبط” يقارب 1.3 نانوغرام بالمليلتر و1.5 نانوغرام بالمليلتر في اختبارين متتاليين.

وتأتي البيانات المبكرة الناتجة عن اختبار الفيروس الزائف لاستجابة بروتين “سبايك” الكامل في متحور “أوميكرون” لتركيبة الأجسام المضادة tixagevimab)/ cilgavimab) في “إيفوشيلد”. لتعزز المجموعة المتنامية من الأدلة قبل السريرية التي تؤكد على احتفاظ “إيفوشيلد” بنشاط التحييد ضد جميع المتحورات المثيرة للقلق التي تم اختبارها حتى تاريخه.

وقام بإجراء الدراسة عدد من المحققين المستقلين في “مركز التقييم والأبحاث البيولوجية” في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

ميني بانغالوس: الدراسة أكدت احتفاظ عقار إيفوشيلد بفعالية التحييد ضد متحور إوميكرون

كما قال نائب الرئيس التنفيذي لشؤون أبحاث وتطوير المستحضرات الدوائية الحيوية لدى “أسترازينيكا”،ميني بانغالوس: “أكدت الدراسة احتفاظ عقار إيفوشيلد بفعالية التحييد ضد متحور إوميكرون”.

مضيفا: “فمن خلال الجمع بين اثنين من الأجسام المضادة القوية اللذان يتميزان بنشاطين مختلفين يكملان بعضهما البعض. تم تصميم إيفوشيلد للتغلب على المقاومة التي قد تظهرها المتحورات الجديدة من فيروس ’سارس-كوف-2″.

كما أوضح بانغالوس: ” ويعد إيفوشيلد تركيبة الأجسام المضادة طويلة المفعول الوحيدة التي تحصل على ترخيص الاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة لأغراض الوقاية قبل التعرض لكوفيد-19. إضافة إلى التراخيص التي حصل عليها في عدّة بلدان أخرى. ونعمل أيضاً إلى جانب الجهات التنظيمية المعنية فيما يخص طلبات ترخيص استخدام ’إيفوشيلد‘ لعلاج كوفيد-19″.

ونظراً لأن التجارب السريرية لعقار “إيفوشيلد” انطلقت قبل انتشار متحور “أوميكرون”. تعمل الشركة على جمع المزيد من البيانات لتحقيق فهمٍ أفضل للتأثيرات على الممارسات السريرية.

كما تجري “أسترازينيكا” وعدد من المختبرات الخارجية تحليلات إضافية لتقييم فعالية “إيفوشيلد” ضد متحور “أوميكرون”، ومن المتوقع توفر البيانات في القريب العاجل.

عقار”إيفوشيلد” تحصل على ترخيص الاستخدام الطارئ لأغراض الوقاية قبل التعرض لفيروس بكوفيد-19

وفي شهر ديسمبر 2021، حصل عقار “إيفوشيلد” على ترخيص الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لأغراض الوقاية قبل التعرض لكوفيد-19. لمن يعانون ضعفاً متوسطاً إلى شديد في المناعة نتيجة حالات صحية معينة أو تناول الأدوية المثبطة للمناعة. والذين قد تعجز أجسامهم عن تحقيق استجابة مناعية كافية للقاح المضاد لكوفيد-19. إضافة إلى الذين لا يوصى بإعطائهم اللقاح المضاد لكوفيد-19. ومن المتوقع توفر الجرعات الأولى في غضون أيام.

ووفقاً لبيانات المرحلة الثالثة من تجربة TACKLE للمرضى الذين يتلقون علاجهم خارج المستشفيات، أظهر عقار “إيفوشيلد” قدرته على تقليل خطر تطور الإصابة بكوفيد-19 إلى مراحل خطرة أو الوفاة (لأي سبب) بنسبة 50%. وذلك مقارنة بالمرضى الذين لم يدخلوا المستشفيات وتلقوا جرعات وهمية وكانوا يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة من كوفيد-19 لمدة سبعة أيام أو أقل.

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