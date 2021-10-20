عقار جديد قد يعالج مرضى سرطان.. وهذه تفاصيله

أجازت هيئة الغذاء والدواء الأميركية “FDA”، لأول مرة عقار يمكنه أن يعالج مرض السرطان. ومن المنتظر أن يتم طرحه بالأسواق بعد اكتمال التجارب السريرية عليه

ويدعى هذا العقار بـ “آيانا”، فهو مكون من علاج كيماوي معدل، حيث يتم أخذه عن طريق الحقن مرة واحدة في الشهر.

وحسب مصادر قناة الشرق، فإن هذا العقار يساعد في رفع معدلات الإستجابة للعلاج من خلال تقليل الأعراض السلبية. كما يجري عن طريق الحقن في مجرى الدم ليصل إلى موقع السرطان.

هذا وتبدأ تركيبة العقار عملها بعد أن تنتج الخلايا السرطانية مادة “الأمونيا”.

وتطلق هذه الأمونيا العامل السام النشط “دوكسوروبيسين” من كرات الجسيمات النانوية القريبة من الخلايا السرطانية ما يؤدي إلى موتها.

وقد خصص هذا العقار لمواجهة سرطانات المبيض، الثدي، العظام، ونخاع العظم.

وقد تساعد هذه التقنية المستهدفة في حل أحد أكبر تحديات العلاج الكيماوي، إذ تقلل من الأثار الجانبية كتساقط الشعر ومشاكل الجهاز الهضمي، والنتائج الأخرى للعلاج الكيماوي الذي يهاجم جميع الخلايا بالتساوي