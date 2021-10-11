عقار: متوسط سعر البيع بلغ 86 ألف دج/متر مربع خلال الثلاثي الثاني من 2021

بلغ متوسط سعر بيع المتر المربع 86 ألف دينار على المستوى الوطني خلال الثلاثي الثاني من 2021. حسب دراسة أنجزها الصندوق الوطني للسكن.

وقُدر متوسط سعر بيع سكن جماعي بمساحة 83 متر مربع بـ 7.1 مليون دينار خلال فترة أفريل- وجوان 2021. حسب معطيات أسعار العقار التي نشرت في آخر عدد لمجلة “Batisseurs.dz”. مضيفة أن متوسط سعر بيع المتر المربع سجل تراجعا طفيفا مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2020. ويتراوح معدل السعر المعلن عنه لبيع سكن جماعي يتربع على مساحة 83 متر مربع ما بين 38 ألف دينار/متر مربع و 195 ألف دج/متر مربع.

وأضاف الصندوق بخصوص السكنات الفردية، يقدر المعدل الوطني لسعر البيع 21.5 مليون دج. مقابل 19 مليون دج خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020. إذ تتراوح الأسعار ما بين 4.2 مليون دج و35 مليون دج.

وفيما يتعلق بالإيجار فإن المعدل الوطني خلال الثلاثي الثاني 2021 لسعر إيجار سكن جماعي مساحته 82 متر مربع يقدر بـ 25 ألف دج/الشهر “مقابل 26.000 دج/الشهر خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020). ويتراوح سعر الإيجار ما بين 15 ألف دج/ الشهر و 53 ألف دج/الشهر. ومعدل سعر إيجار السكنات الفردية قدر بـ 37.800 دج/الشهر. ويتراوح ما بين 14 ألف دج/الشهر و 65 ألف دج/الشهر.

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وتتمثل الولايات التي تعرض أعلى أسعار العقار في مناطق شمال الوطن لاسيما المناطق الشمالية.”غير أن هذه الأسعار تميل إلى الانخفاض كلما اتجهنا إلى الجنوب”. ويمثل متوسط سعر المتر المربع للسكنات الجماعية في الولايات الكبرى على غرار الجزائر العاصمة ووهران و عنابة تقريبا ضعف متوسط السعر المعلن عنه على المستوى الوطني.

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