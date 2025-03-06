عقد أول لقاء وطني لمناقشة تطوير صناعة المسابك

إنعقد بمقر وزارة الصناعة، أول لقاء وطني للتكتل الوطني لصناعة المسابك الذي تم تنصيبه يوم 04 جانفي 2025. وذلك بحضور ممثلين عن عدة وزارات وهيئات حكومية. بالإضافة كذلك إلى مجموعة من المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص الناشطين في هذا المجال والمجالات ذات الصلة.

ويهدف اللقاء إلى بحث سبل تطوير صناعة المسابك وتعزيز تكاملها مع باقي القطاعات الصناعية. بما يساهم في تحقيق نسبة اندماج محلي وتقليل التبعية للاستيراد ودعم التصدير. وتمحورت جلّ النقاشات حول التحديات التي تواجه صناعة المسابك، على غرار تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية وتأثيره على توافر المواد الأولية محليًا. نقص العمالة المؤهلة وضرورة تعزيز التكوين في هذا المجال. بالإضافة كذلك إلى صعوبات تموين المصانع بالإمدادات اللازمة من المنتجات المحلية غير المستغلة.

من جهته، قال وزير الصناعة، سيفي غريب، في كلمة له ألقاها نيابة عنه المدير العام للتنمية الصناعية بالوزارة، بن دريميع السعيد. أن إنشاء تجمع FONDRITECH” يندرج ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى دعم الصناعات التحويلية الثقيلة. من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير التكتلات الصناعية المتخصصة. مما يساهم في رفع مستوى التنافسية وخلق بيئة محفزة للإبتكار والإستثمار.

كما شدّد على أن القطاع يعمل على أهمية تعزيز صناعة المسابك لتلبية احتياجات السوق المحلية من قطع الغيار والمعدات الصناعية. إضافة إلى دعم الصناعات التحويلية والبنية التحتية. وفي هذا الإطار، دعت الوزارة جميع المتعاملين الصناعيين إلى الانضمام لهذا التكتل، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الفاعلين في المجال.

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