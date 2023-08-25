عقد توأمة بين مستشفى الحروق بزرالدة ونظيره التركي

إستقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أمس الخميس، المكلف بالاعمال بسفارة جمهورية تركيا بالجزائر، اوميت الباسلان كيليك.

وحسب بيان للوزارة، خصص هذا اللقاء لمناقشة محتوى مذكرة تفاهم حول عملية التوأمة بين مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة ونظيره التركي بإسطنبول.

ويأتي ذلك، تطبيقا وتنفيذا للتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية يوم خ5 جويلية الفارط عند تدشينه لهذا المستشفى الجديد. والقاضية بضرورة إقامة مشاريع توأمة مع كبرى المستشفيات في العالم. وبالخصوص بتركيا والتي لها تجربة رائدة في مجال طب الحروق.

وأوضح البيان، أن هذه التوأمة سوف تتجسد في الأسابيع القادمة بعد التوقيع على مذكرة تفاهم المقترحة من قبل السلطات المختصة بتركيا وذلك قبل نهاية شهر سبتمبر من السنة الجارية.

وترتكز مذكرة التفاهم، على تبادل الخبرات والمعارف ونقل التكنولوجيا مع برمجة زيارات متبادلة لأطباء البلدين.

بالإضافة إلى تنظيم لقاءات تشاورية تقنية و لقاءات علمية ودورات تطبيقية وعملية في مجال طب وجراحة الحروق.