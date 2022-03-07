عقلي: سلّمنا الكتاب الأبيض للرئيس.. سنة 2022 ستكون سنة الإقلاع الإقتصادي

قال رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سامي عقلي، أن هيئته مستعدة لمرافقة الجهود المبذولة لتحقيق الإقلاع الإقتصادي ولعب دور رئيسي كقوة إقتراح لتجاوز الإختلالات المسجلة.

وذلك من خلال الكتاب الأبيض الذي تضمن عدة اقتراحات أبرزها تحقيق تقدم في مجال الأمن الغذائي، الانتقال الطاقوي، والانتقال الرقمي.

وأشار عقلي خلال نزوله ضيفا بالقناة الإذاعية الأولى، أن سنة 2022 يجب أن تكون سنة الإقلاع الإقتصادي كما طالب بها رئيس الجمهورية. كما أن ذلك لن يتحقق إلا بتغيّر جذري للمنظومة الإقتصادية والذهاب إلى أحسن نماذج النجاح. مع تحديد وتسليط الضوء على نقاط القوة ونقاط الضعف. واستخلاص كل الدروس السابقة التي مر بها الاقتصاد الوطني، خاصة خلال فترة جائحة كورونا.

وأضاف عقلي أن الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، يجب أن تكون جزء من هذه المعادلة. وان تلعب دورا رئيسيا كقوة اقتراح حقيقية تترجم الوضعية الحقيقية التي يعيشها المتعامل الإقتصادي من خلال الكتاب الأبيض. الذي سيكون عبارة عن وثيقة تأسس لفتح نقاش جدي”. مضيفا أنه حان الوقت للخروج بنموذج إقتصادي جديد يتماشى مع الرهانات التي تنتظر الإقتصاد الوطني محليا ودوليا.

في المقابل كشف عقلي أن الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين سلمت هذا الكتاب لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. مشيرا إلى أنه يحتوى على عدة اقتراحات أبرزها تهدف إلى تحقيق تقدم في مجال الأمن الغذائي، الانتقال الطاقوي، والانتقال الرقمي. باعتبارها قطاعات رئيسية يجب أن تحظى بالأولوية لتحقيق التنمية الإقتصادية والخروج من الأزمة الإقتصادية التي إتسعت رقعتها بسبب جائحة كورونا”.

وأشار عقلي أنه يجب تجريم البيروقراطية التي أصبحت تشكل عائقا كبيرا في خلق الثروة وتهدد مستقبل النجاح الإقتصادي. كما شدّد على ضرورة تسهيل الإجراءات وتقليص الآجال الإدارية للموافقة على المشاريع الاستثمارية. مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية دون وضع نموذج اقتصادي قادر على تحقيق الإنعاش الاقتصادي.