عقلي.. يجب التكفل بمناخ الأعمال وتطهيره من البيروقراطية بشكل عاجل

شدد رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، سامي عقلي، على ضرورة التكفل بمناخ الأعمال بشكل عاجل. كما تابع “حيث يجب تطهيره من ثقل الإجراءات البيروقراطية التي أثقلت كاهل المؤسسات الاقتصادية”.

في حين، أشار عقلي، إلى ضرورة الشروع في اقرب وقت بإصلاحات جذرية وعميقة. وهذا من اجل تبسيط البيئة والمنظومة الضريبية، الإدارية والبنكية للمؤسسة الاقتصادية وتحسين شروط الولوج والاستفادة من العقار.

كما جدد رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، استعداد مصالحه لتقديم المساهمة دون أي تردد، في إعداد وتنفيذ وتقييم مخطط العمل. و”ثانيا، وكنتيجة حتمية وطبيعية لتحسين مناخ الأعمال، يجب إطلاق إستراتيجية لخلق حركية مقاولاتية كبيرة وتشجيعها”.

في حين يعد تسريع وتيرة استحداث المؤسسات، -يضيف المتحدث-، بلا شك، التحدّي الأساسي والحاسم للسنوات القادمة. “هذا ليس خيارً، ولكنه تعهد وهدف يجب تجسيده لضمان تنويع اقتصادنا”. “فالجزائر يجب أن تستحدث خلال السنوات القليلة القادمة مئات الآلاف من المؤسسات”.

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كما أشار عقلي “علينا جميعا، أن نستوعب أن اقتصاديات الغد، وتلك ما بعد البترول لا تتماشى ولا تتسامح مع البيروقراطية”.

وقال المتحدث ذاته، إن “التحكم في التغييرات المجتمعية، وفهم الذكاءات الشبكية والتعاونية الجديدة هي من بين اهتمامات السياسيين اليوم”. “لأن التكنولوجيا الرقمية هي ناقل حقيقي للتحول والتحديث”.

في حين، أكد رئيس الكنفدرالية لأرباب العمل، أن بفضل الرقمنة، يتضاعف يوميا الأداء في جميع قطاعات النشاط البشري. تابعا “كالتعليم، والاتصالات، والإدارة، والزراعة، والصناعة، والأمن، والتجارة، والطب، والبنوك، وغيرها من الخدمات”. و”نتيجة لذلك، أصبح دمجها في الاستراتيجيات القطاعية المختلفة أمرًا حاسمًا للتطور السريع لنظامنا الاجتماعي والاقتصادي”.

و أشار المتحدث، أن الإرادة السياسية المعبّر عنها ببرنامج رئيس الجمهورية لإنجاح مسار التحول الرقمي يمهد الطريق للانبعاث اقتصادنا بقوة بـ2030.

كما أكد سامي عقلي “إن تطوير وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجالات الرقمنة”. “التي تم الاضطلاع بها في هذا السياق من قبل وزارة الرقمنة والإحصاء”. “هي دليل التصميم على النجاح في هذا التحول الحتمي و الحاسم والمهم للغاية”.