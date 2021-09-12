عقوبات تصل إلى 20 سنة ستواجه الأسرى الفلسطينيون الأربعة

تعد شرطة الكيان الصهيوني لائحة اتهام بحق الأسرى الذين تمت إعادة اعتقالهم بالتخطيط لعملية “تخريبية” حكمها يصل لـ15 سنة سجنا. بالإضافة تهمة مساعدة آخرين بالهرب من السجن تصل عقوبتها لـ20 سنة.

وأفادت صحيفة عبرية محلية بأن “قرار الشرطة اليهودية مبني على أن يكون الأسرى قد خططوا لتنفيذ العملية بعد الهروب”. وقال محامي زكريا الزبيدي (أحد الأسرى الذين تمت إعادة اعتقالهم): “رفضنا طلب شرطة الكيان الصهيوني تمديد اعتقاله لـ13 يوما. تابعا “ونرفض التهم الموجهة له، صحيح أنه هرب من السجن، ولكن هذا حادث طبيعي”.

وأكمل: “لقد جئت للدفاع عن زكريا الزبيدي، ونرفض طلب وتهم الشرطة والنيابة اليهودية”. واستمرت عمليات البحث عن الأسيرين الآخرين الفارين. حيث أن تقديرات الاحتلال كشفت أن “أحد الأسرى قد يوجه للضفة الغربية والآخر لا يزال موجودا في أراضي عام 48”.