عقوبات جديدة للغشاشين في البيام»

كشف، أمس، وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم العابد، من عنابة لـ «النهار»، أنه أضحى إلزاما على الأستاذة.

في مختلف الأطوار التعليمية تسجيل موقف التربية في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به الجزائر.

والمساهمة بقوة لإنجاح الموعد الانتخابي المقبل، من خلال المشاركة بكل قناعة ووطنية لبث الطمأنينة والاستقرار في هذا البلد.

والتحسيس لمشاعر حب الوطن والوفاء له والمشاركة في ازدهاره والخروج به من هذه الأزمة.

وصرح وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أيضا على هامش زيارته التفقدية لقطاعه بولاية عنابة.

أنه تقرر رسميا تقليص العقوبات المسلطة على التلاميذ المتورطين في قضايا الغش خلال امتحانات التعليم المتوسط.

والتي كانت مقررة سابقا بعقوبة الإقصاء لمدة ثلاث إلى خمس سنوات، ليتم تقليصها رسميا هذه السنة .

إلى الإقصاء من باقي امتحانات الدورة التي يجتاز فيها التلميذ الامتحان فقط، ومنحه الفرصة لاجتياز امتحان «البيام» في الدورات المقبلة.

إذا لم يتجاوزا سن 16 سنة، خاصة وأن الدستور الجزائري ينص على إلزامية التمدرس.

في سنوات التعليم الإلزامي بين سن 13 و15 سنة.

من جهة أخرى، أعلن وزير التربية الوطنية، أنه سيتم قبل نهاية السنة الجارية تنظيم امتحانات ترقية الأساتذة.

إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مُكون، وستشمل العملية ترقية أكثر من 45 ألف أستاذ عبر كامل ولايات الوطن.

وفي كامل الأطوار التعليمية بما في ذلك أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، كما أن منهم حوالي 2223 أستاذ.

سيتأهلون مباشرة إلى رتبتي أستاذ رئيسي أو أستاذ مُكون، بالنسبة لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية المتعلقة بالتسجيل.

في قوائم التأهيل، من دون إجراء امتحانات الترقية التي ستنطلق قريبا. وكشف أيضا وزير التربية الوطنية.

من عنابة عن إجراء جديد سيبدأ تنفيذه بدءا من هذه السنة، والمتعلق بتعويض نقاط مادة الفنون التشكيلية .

في امتحانات شهادة التعليم المتوسط، بنقاط المراقبة المستمرة لكل تلميذ.

حيث سيتم بذلك إلغاء اجتياز هذه المادة بدءا من الامتحانات المقبلة، وتعويض نقاطها بنقاط المراقبة المستمرة للتلميذ.

كما الشأن في نقاط التربية الرياضية.

وفيما يخص الإجراء الذي أعلن عنه الوزير الأول، نور الدين بدوي، المتعلق بتعويض الكتاب الورقي بالكتاب الإلكتروني.

، قال وزير التربية الوطنية لـ «النهار»، إن هذا القرار سيمكن من استفادة حوالي 9 ملايين و600 ألف.

بألواح رقمية عصرية، مجهزة بملفات تتعلق بالكتب الإلكترونية، وهو الإجراء الذي تمت مباشرة دراسته.

وتحديد كيفية تجسيده قريبا على أرض الواقع، ضمن مساعي الدولة في تخفيف ثقل المحافظ المدرسية.

وعصرنة قطاع التربية واستغلال التكنولوجيا في التعليم. وقد أشرف، أمس، وزير التربية الوطنية .

على تدشين العديد من الهياكل التربوية بولاية عنابة، منها تدشين الثانوية الجديدة «المجاهد بوطرفة باهي».

وتدشين المدرسة الابتدائية «بونوبة علي بن سعيد» بذراع الريش.

إلى جانب وضع حجر الأساس لإنجاز ثانوية بحي 200 مسكن بالتريعات، مبديا ارتياحه لواقع القطاع بالولاية .

التي عرفت افتتاح خمس مجمعات تربوية جديدة خلال هذه السنة.