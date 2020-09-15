عقوبات في حق المتورطين في تسريب مواضيع أو أجوبة إمتحانات البكالوريا

أصدرت المصالح القضائية، لغاية اليوم، عقوبات في حق المتورطين في تسريب مواضيع او اجوبة امتحانات البكالوريا حسب بيان لوزارة العدل.

وسجلت الجهات القضائية لغاية اليوم 15 سبتمبر صدور عقوبات جديدة بالحبس والغرامة المشددة في حق المتورطين، في تسريب مواضيع أو أجوبة إمتحان البكالوريا، البالغين سن الرشد الجزائي.

في هذا الإطار أصدرت محكمة عين بسام (البويرة) عقوبة عامين حبس نافذ مع الأمر بالإيداع في الجلسة في حق المتهم (ع.م.ف) البالغ 23 سنة من العمر لقيامه بنشر موضوع امتحان اللغة العربية شعبة آداب وفلسفة على حساب فيسبوك الخاص به، بعد ساعة من انطلاق الامتحان.

وفي محكمة الأخضرية تم الحكم على (خ.م.ط) بعقوبة عام حبس نافذ وغرامة 50 ألف دينار لقيامه بالحلول محل شقيقه في إجتياز إمتحان اللغة الإنجليزية.

كما أصدرت محكمة المنيعة (غرداية) في حق المتهمة (ف.م) البالغة 27 سنة من العمر، عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100 ألف دينار لقيامها بنشر موضوع مادة اللغة العربية شعبة علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي، تسيير واقتصاد.

كما صدرت عدة عقوبات بعام حبس نافذ وغرامة 100 ألف دينار نافذة من عدة جهات قضائية منها محكمة الأغواط ضد المتهمة (ت.س) البالغة 31 سنة من العمر، وضد المتهم (ك.ع.ج) لنشره أجوبة إمتحان الرياضيات لحساب أحد أصدقائه.

ونفس العقوبة سُلطت بمحكمة الجلفة ضد المتهمين (م.ر.ر)، 28 سنة و(آ.ر)، 43 سنة و(غ.إ) البالغة 24 سنة من العمر، لنشرهم موضوع امتحان اللغة العربية. كما سُلطت بمحكمة مسعد (الجلفة) في حق المتهم (ي.ب)، 26 سنة من العمر، وفي محكمة الجلفة ضد المتهمات الثلاثة (ب.م.ب)، 23 سنة من العمر و(ب.م.ش)، 22 سنة و(ف.أ)، 18 سنة من العمر. وفي محكمة عين وسارة صدرت نفس العقوبة ضد كل من (ح.ر)، 25 سنة من العمر، و(ح.م)، 23 سنة من العمر مع ايداعهما رهن الحبس.

واستمرارا في جهود تأمين امتحانات البكالوريا لهذه السنة تم وضع المتهمين الآتي بيانهم رهن الحبس المؤقت وهم (ش.م)، 22 سنة بمحكمة غرداية، (ت.إ)، 23سنة بمحكمة تبسة، المتهمة (ب.خ)، 23 سنة من العمر بمحكمة تيارت، (ق.ح)، 18 سنة من العمر بمحكمة تسمسيلت.

وقال البيان أن هذه العقوبات جميعا صدرت تطبيقا للأحكام الجديدة التي يتضمنها القانون الصادر في 28 أبريل 2020 المعدل لقانون العقوبات.