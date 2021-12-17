عقوبة قاسية في انتظار جزائري اعتدى على شرطي بألمانيا
ألقت الشرطة الفيدرالية الألمانية، القبض على جزائري يبلغ من العمر 21 عامًا في محطة قطار كالدينكيرشن.
وحسب موقع presseportal تم القبض على جزائري يبلغ من العمر 23 عامًا مساء الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 الساعة 6:20 مساءً. على الطريق الإقليمي السريع 13 عبر الحدود في رحلة من فينلو إلى فيرسين في محطة قطار كالدينكيرشن.
وتم فحصه من قبل الشرطة الفيدرالية، حيث لم يتمكن المسافر من تقديم أي وثائق هوية للضباط. واكتفى بإعطاء معلومات شفهية فقط عن نفسه.
وأظهر فحص الشرطة للتفاصيل الشخصية في أنظمة البحث التابعة للشرطة أن المدعي العام في مونشنغلادباخ قد أصدر مذكرة توقيف. بتهمة الاعتداء على ضباط الشرطة.
وبناءً على ذلك، يتعين على الرجل أن يقضي عقوبة بالسجن ستة أشهر في هذه القضية فقط.
علاوة على ذلك هناك حاليا تسعة إخطارات أخرى ضد المتهم الجزائري من قبل سلطات مختلفة. تتعلق معظمها بالإهانة. ولا سيما السرقة الخطيرة والخدمات الاحتيالية وانتهاك قانون الإقامة.
كما تم القبض على الشخص في الموقع في محطة القطار واقتيد إلى مركز الشرطة الفيدرالية في كيمبين لاتخاذ مزيد من الإجراءات. وتبع ذلك إيداعه السجن الجنائي في ويليش.
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اعتقلت الشرطة الألمانية، جزائريا يبلغ من العمر 42 عاما، يقيم بصفة غير شرعية في ألمانيا.
وحسب الإعلام الألماني، اليوم الخميس، فقد تم القبض على هذا الأخير في ماراثون لوسيرن بألمانيا.
وأضاف ذات المصدر، أنه تم القبض على الجزائري، خلال قيام شرطة الكانتون بتشفتيش وتأمين المنطقة. بسبب تنظيم مراتون.
وهناك لاحظ أحد أفراد الشرطة الألمانية الجزائري وتم التعرف عليه واعتقاله مباشرة.
وحسب ذات المصدر، سيتم طرد الجزائري بعد قضاء 91 يوما في السجن.
وأشار ذات المصدر أن المتهم قد أدين بارتكاب عدة سرقات وتناول المخدرات.
كما قام مسؤولو فرقة العمل لمكافحة جرائم الشوارع في ألمانيا باعتقال عدة أشخاص يبيعون المخدرات بأوتاكرينج ، بينهم 10 جزائريين.
وتمت مداهمة الشقق بالقوة، حيث ألقى المشتبه فيهم المهلوسات من نافذة الغرفة، وتم القبض على 11 شخصا.
وحسب الإعلام الألماني، تتراوح أعمار المشتبه بهم بين 16 و35 عامًا، هم 10 جزائريين ورجل أظهر بطاقة هوية فرنسية مسروقة.
إضافة لذلك تم الإبلاغ عن هروب خمسة أشخاص آخرين يعتقد أنهم اشتروا المهلوسات من الذين ألقي القبض عليهم.
وعُثر على أكثر من 815 جرامًا من الكوكايين والماريجوانا وراتنج القنب بالإضافة إلى 9445 يورو نقدًا ومسدس فارغ ورذاذ فلفل.
وحسب ذات المصدر، أثناء الاستجواب، قام محتجز يبلغ من العمر 20 عامًا بمهاجمو ضابط وأصابه بجروح طفيفة.
وباستخدام القوة البدنية، تمكنت الشرطة الألمانية من السيطرة عليه وإعادته إلى غرفة الاحتجاز.
وقد ألقت الشرطة الألمانية القبض على جزائريين اثنين وسوري في بريمن-ميتي نهاية الأسبوع حيث يخدعون ضحاياهم الرقص.
وحسب صحيفة PRESSE PORTAL، فقد لاحظت قوات الشرطة الألمانية، 3 رجال مشبوهين في رمبرتييرج بعد منتصف ليل الجمعة الماضي.
واقترب الثلاثي من زائر كان في حالة سكر، حيث قام أحدهم بالرقص له والباقون سرقوا هاتفه الخلوي ومحفظته.
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