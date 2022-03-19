عقود بحث واستغلال محروقات بين سوناطراك وشركائها

صدر في العدد رقم 16 من الجريدة الرسمية، مرسومان رئاسيان يتعلقان بالموافقة على عقد وملحق عقد يتعلقان بالبحث والتنقيب واستغلال المحروقات لصالح شركة سوناطراك وشريكتيها سيبسا “اسبانيا” و إيني “ايطاليا”.

ويتعلق الأمر بالمرسوم الرئاسي رقم 22-87 المؤرخ في 1 مارس سنة 2022. والذي يتضمن الموافقة على الملحق رقم خمسة 5 بالعقد المؤرخ في الـ 16 افريل 2000. للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “غورد الروني” “الكتلة 401 ج”

كما أبرم هذا الملحق بالجزائر في الـ 10 نوفمبر 2021، بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة ذات اسهم “سيبسا غورد الروني اس.ال.او”.

كما يتضمن المرسوم الرئاسي الثاني، رقم 22- 88 المؤرخ في 1 مارس سنة 2022. الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “بركين جنوب”.

وأبرم هذا العقد بالجزائر في الـ14 ديسمبر 2021، بين سوناطراك وشركة ذات الاسهم “ايني الجيريا اكسبلور يشن ب.ف”.

كما ينفذ الملحق والعقد اللذان تمت الموافقة عليهما وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

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