عقود دائمة للموظفين بصيغة DAIP في بريد الجزائر

المدير العام للمؤسسة يوجه تعليمة لمديري الوحدات الولائية للشروع في العملية

العملية الثانية الكبرى من نوعها تخص الموظفين من 1 جويلية إلى 31 ديسمبر 2018

شرعت المديرية العامة لمؤسسة بريد الجزائر، في عملية الإدماج التدريجي الكبرى الثانية للعمال الذين تم توظيفهم في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني.

وجّه المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر، عبد الكريم دحماني، تعليمة لمدير الموارد البشرية والتكوين ومديري الوحدات

الولائية للبريد ومدير المركز الوطني للصكوك البريدية، تتضمن ضرورة إدماج العمال المتواجدين في وضعية التوظيف المؤقت DAIP.

وتضمنت التعليمة الحاملة لرقم 564، والتي تحوز «النهار» على نسخة منها، الإجراءات الواجب اتخاذها لإدماج العمال

المتواجدين في وضعية التوظيف المؤقت DAIP.

وجاء في التعليمة أنه و«في إطار مواصلة عملية الإدماج التدريجي الكبرى الثانية للعمال، الذين تم توظيفهم

في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، أطلب منكم كل فيما يخصه وفور تسلم هذه الإرسالية تسوية

وضعية العمال التابعين لمصالحكم في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، خلال الفترة الممتدة

من 1 جويلية 2018 إلى 31 ديسمبر 2018، من خلال إعداد عقود عمل غير محددة المدة CDI

مرفوقة بعقود عمل مدعمة CTA، وذلك قصد تمكين المؤسسة من الاستفادة من الامتيازات التي تمنحها الدولة

للهيئات المستخدمة في إطار عقود العمل المدعمة.

وشدّدت التعليمة على ضرورة موافاة مديرية الموارد البشرية من دون آجال، بنسخ من عقود العمل الخاصة

بالعمال المستفيدين من عملية التسوية، وذلك من أجل المرافقة والتكفل المالي، إلى جانب موافاة مديرية الموارد

البشرية من دون آجال بالقائمة الاسمية مدعمة بالوثائق الثبوتية الخاصة بالعمال المعنيين بعملية التسوية،

الذين تم إغفالهم ضمن القائمة المرفقة بالتعليمة.

وفضلا عن هذا، يتعين اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل تجسيد هذه العملية وإطلاع المدير العام

لمؤسسة بريد الجزائر، عبد الكريم دحماني، بكل الصعوبات التي تواجههم خلال تطبيقها.