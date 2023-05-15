عقيلة أردوغان: هذا هو الفائز في انتخابات تركيا

قالت أمينة، عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الفائز في انتخابات 14 ماي هو قرن تركيا.

وأوردت أمينة أردوغان، في تغريدة على صفحتها بتويتر اليوم الجمعة: “نتيجة لقرار أمتنا التي توجهت إلى صناديق الاقتراع من أجل مستقبل أطفالنا. انتصر قرن تركيا، وكانت تركيا هي الفائزة في هذا الاستحقاق الانتخابي”.

وأضافت: “اتحدنا وتوحدنا وعملنا بجد من أجل تركيا عظيمة وقوية. سنبني قرن تركيا جنبا إلى جنب من خلال إضافة مكتسبات جديدة إلى إنجازاتنا”.