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عقيلة أردوغان: هذا هو الفائز في انتخابات تركيا

بقلم نادية بن طاهر
عقيلة أردوغان: هذا هو الفائز في انتخابات تركيا
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قالت أمينة، عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الفائز في انتخابات 14 ماي هو قرن تركيا.

وأوردت أمينة أردوغان، في تغريدة على صفحتها بتويتر اليوم الجمعة: “نتيجة لقرار أمتنا التي توجهت إلى صناديق الاقتراع من أجل مستقبل أطفالنا. انتصر قرن تركيا، وكانت تركيا هي الفائزة في هذا الاستحقاق الانتخابي”.

وأضافت: “اتحدنا وتوحدنا وعملنا بجد من أجل تركيا عظيمة وقوية. سنبني قرن تركيا جنبا إلى جنب من خلال إضافة مكتسبات جديدة إلى إنجازاتنا”.

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