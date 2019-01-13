علاج طاعون المواشي في كتاب الفلاحة لـ”ابن العوام الأندلسي”

دعا عمار طالبي نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين، الفلاحون إلى الإفادة من كتاب الفلاحة لـ”ابن العوام الأندلسي” في علاج طاعون المواشي.

وقال عمار طالبي في مقالة له سيتم نشرها على صفحات مجلة البصائر، في العدد الذي سيصدر غدا الإثنين، إن الكتاب تعرض لكل الأمراض التي تصيب الشجر والحيوان.

وأضاف أن كتابة “الفلاحة” قد تطرق لتقاليد المسلمين في مجال الفلاحة بالأندلس، حيث تطرق لأغلب الأمراض التي يمكن أن تصيب الحيوان والأشجار وطريقة علاجها.

اتصلت بمعهد الفلاحة وأبدى مديره الرغبة في طباعة الكتاب

وقال طالبي بأنه اتصل بمدير معهد الفلاحة بالجزائر وعرض عليه فكرة طبع الكتاب بعد تحقيقه، ليفيد منه الفلاحون.

وقد استفاد من هذه التجربة الإسبان والفرنسيون حسب نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين، حيث تم طباعة الكتاب مرتين بإسبانيا في القرن 19 والقرن العشرين.

وقد قام الفرنسيون أيضا بترجمته والإستفادة منه، حيث استغرب ذات المتحدث عدم تمكن الجهات المعنية من تحديد طبيعة الداء حتى الآن.

وأوضح طالبي بأن الكتاب يمكن أن يفيد منه أيضا الباحثون كما سيفيد الفلاحين، خاصة وأنه يجسد تجارب ميدانية وتقاليد حضارة الأندلس في مجال الفلاحة.