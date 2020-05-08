علماء إيطاليون يطوّرون أول لقاح يوقف انتشار فيروس كورونا في الخلايا البشرية

تمكن فريق علمي إيطالي من تطوير أول لقاح يوقف انتشار فيروس كورونا في الخلايا البشرية بعد تجارب طويلة طبقت على الفيروس منذ انتشاره بالبلاد.

وقام العلماء بحقن اللقاح ببعض الحيوانات، والتي أبدت استجابة سريعة وأنتجت أجساما مضادة منعت الفيروس من إصابة الخلايا.

واكتشف الخبراء أنهم قادرون على إنتاج أجسام مضادة من شأنها منع الفيروس دخول الخلايا البشرية.

وقال لويجي أوريسيتشيو، الرئيس التنفيذي للشركة المنتجة للقاح، ” على حد علمنا نحن أول شركة في العالم حتى الآن أثبتنا إبطال مفعول الفيروس التاجي بواسطة لقاح.

وقارن الباحثون الإيطاليون جرعة واحدة من خمس لقاحات مختلفة على الفئران في مستشفى سبالانزاني في روما.