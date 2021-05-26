علماء الفيروسات يُحذرون من جائحة جديدة مرتبطة بالقردة

حذر خبراء في علوم الفيروسات، من إنتشار جائحة جديدة، مرتبطة بمرض جدري القرود والذي يمكن أن يؤدي إلى ظهور أوبئة خطيرة.

وشدد أستاذ قسم علم الفيروسات بجامعة موسكو، على أن هذا الفيروس يمكن فعلا أن يحمل في طياته الخطر الشديد.

وأورد البروفيسور: “علينا العمل لدراسة فيروسات الحيوانات ذوات الدم الحار والقوارض، وفيروسات القراد والبعوض وغيرها”.

ودعم أستاذ علم الفيروسات ألكسندر تشيبورنوف كلام زميله.

وأوضح الأستاذ، أن احتمال انتقال الجدري من القرود إلى البشر، ضئيل للغاية، ونادرة جدا ودرجة العدوى منخفضة.

وأشار العالم، إلى أن هناك لقاحا ضد الجدري، وأن العمل جار لتحسينه.