علماء يحدّدون مؤشرا “يمكن سماعه” أثناء الإصابة بأوميكرون

إنتشرت في الأونة الأخيرة عدة أعراض للمصابين شخصها المختصون والباحثون على أنها أعراض المتحور الجديد “أوميكرون”، غير أن هناك مايمكن سماعه بدلا من الشعور به.

ومنذ ظهور فيروس كورونا المستجد، أبلغ المصابون بالوباء عن عشرات الآثار والأعراض، وآخرها ما يمكن سماعه بدلا من الشعور به.

ورغم تقارب الأعراض المرتبطة بكورونا والمتحورات التي ظهرت لاحقا. إلا أن بحثا علميا حديثا، سلط الضوء على مؤشر جديد للإصابة بأوميكرون. لم يكن مذكورا من قبل في بيانات المرضى.

ووفق دراسة أجراها باحثون في مستشفى كينجز كوليدج بلندن. ثبتت إصابة مرضى بأوميكرون، بعدما لاحظوا أن صوتهم بات مبحوحا وأجشا.

وبيّنت الدكتورة أنجيليك كويتزي، أن أهم خمسة أعراض لأوميكرون هي، “سيلان الأنف والصداع والتعب (سواء كان خفيفا أو شديدا) والعطس وآلام في الحلق.

ووفق ما نقلت صحيفة “ميرور” البريطانية. فقد أوضحت كويتزي، أن نسبة 50 في المئة من الأشخاص المصابين بأوميكرون، تأثروا بأعراض فيروس كورونا التقليدية الثلاثة وهي الحمى والسعال وفقدان حاسة الشم أو التذوق.

وكان تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، قد أشار إلى أن أغلب الملقحين الذين يصابون بفيروس كورونا المستجد تظهر عليهم أعراض تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة.

وتشمل هذه الأعراض إلتهابا في الحلق وألما في العضلات. إلى جانب انخفاض لدرجة حرارة الجسم. وهي أعراض لا تشبه دائما ما يظهر على غير الملقحين.

وكشفت أيضا، أنه في حال شعر الفرد المُلقح بأنه مريض، أو أنه تعرض لعدوى محتملة. فإن الخبراء يوصونه بالفحص في أقرب وقت، سواء في المختبر أو عن طريق أدوات الفحص السريعة في البيت.

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