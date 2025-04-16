على ارتفاع 8850 متر.. أوّل جزائري يتسلّق قمة جبل “إيفرست”

يستعد نسيم حشايشي، أول متسلق جبال جزائري لمغامرة استثنائية جديدة، وهي صعود جبل إيفرست.

وقد أقلع نسيم حشايشي من الجزائر العاصمة في 12 أفريل الفارط. حيث تمثل هذه الرحلة الاستكشافية، التي تستمر لمدة شهر ونصف، تحديًا رائعًا وخطيرًا لهذا المستكشف المتحمس. الذي يهدف إلى رفع العلم الوطني عاليا وبفخر في أعلى قمة في العالم. ولحظة مميزة في تاريخ تسلق الجبال في الجزائر.

حقق نسيم حشايشي البالغ من العمر 36 عاما في ماي 2024، إنجازا تاريخيا عندما أصبح أول جزائري يتسلق جبل لوتسي، وهو رابع أعلى قمة في العالم. والتي تقع أسفل جبل إيفرست مباشرة. ويرمز هذا الإنجاز إلى التزامه الثابت برفع العلم الوطني إلى أرقى قمم العالم. معبراً بذلك عن رغبته الشديدة في وضع الجزائر على أعلى القمم في العالم.

وكجزء من هذه المغامرة، سيشرع متسلق الجبال المتحمس في رحلة تتسم بمراحل هامة. من المعسكر الأساسي على ارتفاع 5300 متر فوق مستوى سطح البحر. إلى الصعود النهائي إلى القمة على ارتفاع 8850 متر.

ويتضمن تحضيره الدقيق لهذه الرحلة، تدريبًا تقنيًا وبدنيا وماديًا صارمًا، يجمع بين التسلق ورحلات تسلق الجبال والتحمل. بالإضافة كذلك إلى تدريبات خاصة بالقلب والمقاومة.

كما أنه ومن خلال هذا التحدي الجديد، يهدف نسيم حشايشي إلى تعزيز صورة الجزائر كأمة عازمة على تحقيق التميز. وتجسيد أمل وفخر وطموح شعب بأكمله.

جبل إيفرست

يقع جبل إفرست على حدود بين الصين والنيبال ما بين منطقة التبت ذات الحكم الذاتي (مقاطعة شيغاتسي) الصينية ومنطقة سجارماتا النيبالية. ترتفع قمته 8848م بجبال ماهالانغور هيمال ، أحد جبال الهملايا، ويعتبر أعلى قمة في آسيا والأول في ترتيب قمم الجبال السبعة.

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