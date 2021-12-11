بوغالي يهنئ “الخضر” بعد فوزهم على المغرب وتأهلهم للدور نصف النهائي

هـنأ رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، المنتخب الوطني بعد فوزهم على المغرب وتأهلهم للدور نصف النهائي.

وجاءت هذه التهنئة عبر حسابه على تويتر حيث قال: “مبروك لفريقنا الوطني ومزيدا من الانتصارات يا أبطال”.

هذا وحقق المنتخب الوطني للمحليين، اليوم السبت، التأهل للدور النصف نهائي من بطولة كأس العرب، على حساب المنتخب المغربي.

وانتهى الوقت الرسمي، والشوطين الإضافيين من هذه المواجهة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة.

كما احتكم الفريقين لضربات الترجيح، والتي ابتسمت للمنتخب الوطني للمحليين، أين انتهت بنتيجة 5-3

وبهذا حقق المنتخب الوطني للمحليين تأهلهم للدور النصف نهائي من كأس العرب، أين سيواجهون المنتخب القطري.