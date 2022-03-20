الرقم السري :

136640

على سنة خير الخلق إبن المدية يريدك زوجة ثانية

نستهل عروضنا في ركننا هذا برجل من ولاية المدية. اتصل بنا وأظهر نية كبيرة في السير على طريق سيّد الخلق والبشرية نبينا الكريم. في الأربعينات من عمره، عامل مستقر، متزوج أب لأولاد، قصده شريف ونيته خالصة. يتمنى على سنة الله ورسوله الكريم الاقتران بزوجة ثانية يسكن إليها وتسكن إليه وتكون له قرة عين. شرطه أن تكون متفهمة، وتعينه على العبادات والطاعات، يريدها من إحدى ولايات الوسط، سنها يكون أقل من 40 سنة. كما لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة، أو عازبة، بفضلها ماكثة بالبيت. ويعد أن يوفر لها مسكن مستقل، وأن يكون عادلا بما يسرّه الله.

الرقم السري :

136641

ثلاثينية خلوقة تكون خير متاع لعاصمي طيب

ثاني محطة لنا في هذا الركن، ستكون من نصيب رجل من العاصمة، مضى من عمره 45 سنة، موظف مستقر. متزوج وأب لأبناء، يتمنى في القريب العاجل لأن يجمعه القدر، من خلال هذا الركن الأغر ببنت الأصول. التي تؤمن أكثر متا تؤمن به بقدسية التعدد الذي هو لن ينقص من قيمتها وسيجعلها أميرة عللا عرش قلبه. ليس لديه من الشروط سوى أن تكون طيبة خلوقة، يريدها من العاصمة وضواحيها، سنها لا يتجاوز 38 سنة. أريدها عزباء، ولا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة بطفل واحد. وأكثر ما أريده أن تكون ماكثة في البيت وعلى قدر من العلم والثقافة وسيضمن لها سكنا خاصا بها.

الرقم السري :

136642

تلمساني أصيل يضمن لك خير السبيل

من تلمسان، ستكون ثالث وآخر محطة لنا في هذا الركن، لرجل يطلّ من الشرفة ال 58من عمره، متزوج هو الآخر. على غرار سابقيه وهو يرغب في التعدد عن طيب خاطر وليس بسبب وجود أي مشكل بينه وبين زوجته الأولى. صاحب إعلاننا هذا يشغل منصب إطار في مؤسسة عمومية مرموقة. لديه سكن خاص للزوجة الثانية التي يعد أنه سيضمن لها السعادة.

يريد صاحب إعلاننا هذا أن تكون من ستخوض معه هذه التجربة من إحدى ولايا ت الغرب أو الوسط الجزائري. سنها لا يتجاوز48سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بطفلين صغيرين. وأكثر ما يهمه أن تكون ربة بيت ممتازة تضفي على حياته الرونق والسكينة.

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