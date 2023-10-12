على طريقة شنغن.. تأشيرة موحدة لدخول دول الخليج قريبا

تمضي دول مجلس التعاون الخليجي قدماً في خططها لإدخال نظام تأشيرات موحد، على غرار تأشيرة شنغن في أوروبا.

وستمكن التأشيرة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي السائحين من استكشاف جميع الدول الأعضاء الستة في كتلة الخليج. بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر وعمان والكويت.

حاليًا، يجب على الزوار الحصول على تأشيرات منفصلة لكل دولة من هذه الدول. على الرغم من قربها الجغرافي وخطوط النقل الراسخة.

ومن المتوقع أن يكون لتطبيق نظام التأشيرات الموحد العديد من الآثار الاقتصادية الإيجابية. ويمكن أن يؤدي إلى زيادة فرص العمل في قطاع السياحة والمساهمة في نمو الاقتصادات الإقليمية.

وسيستفيد السياح، وخاصة المسافرين لمسافات طويلة، من حزمة التأشيرة الموحدة التي تتيح لهم زيارة دول خليجية. متعددة في رحلة واحدة. ومن المرجح أن يؤدي هذا التبسيط إلى تمديد مدة إقامتهم وزيادة الإنفاق السياحي الإجمالي في المنطقة.

وعلى الرغم من عدم تحديد تاريخ إطلاق محدد للتأشيرة الموحدة، ذكر الوزير العماني المحروقي أنه سيتم إطلاق المخطط “قريبًا جدًا”.

ومن المتوقع أن يتم تقديم المزيد من التفاصيل حول عملية الطرح في اجتماع لوزراء الداخلية الإقليميين في نوفمبر. والذي سيعقد أيضًا في مسقط.

وبمجرد تنفيذه، قد تشارك دول مجلس التعاون الخليجي في حملات دعائية مشتركة لترويج السياحة في جميع أنحاء المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، دارت المناقشات سابقًا حول إنشاء منصة حجز مشتركة وموقع سياحي مشترك لتسهيل السفر بشكل أكبر.

ولا يوضح التقرير صراحة ما إذا كان المغتربون المقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي. سيحتاجون إلى التقدم بطلب للحصول على التأشيرة الموحدة بمجرد تقديمها.

وأشار وزير الاقتصاد الإماراتي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تدرس نظام تأشيرة واحدة. يسمح للمقيمين بالسفر بحرية بين الدول الأعضاء.

ولم يتم الكشف بعد عن التكلفة الدقيقة ومدة التأشيرة الموحدة، ومن المتوقع نشر المزيد من التفاصيل بحلول نهاية العام.